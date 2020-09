Le marché boursier entame la semaine sur une note morose

Le marché boursier a entamé la semaine sur une note morose. Le Tunindex a dévissé de 0,5% à 6 847,35 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Les volumes, d’un montant de 5,2 millions de dinars (MD), ont profité de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre Best Lease. La transaction a porté sur 1,5 million de titres au prix unitaire de 1,620 D.

Le titre SIPHAT s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action a bondi de 3% à 4,840 D. Rappelons que la société n’a pas encore publié ses comptes au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020.

Après s’être plié de 4% la séance du vendredi dernier, le titre SERVICOM a changé de trajectoire. Son cours a gagné 2,6% dépassant le seuil de 2,010 D. L’action a mobilisé des échanges de 100 mille dinars sur la séance.

Le titre Tuninvest a signé la moins bonne performance de la séance. Sans drainer de flux, la SICAR a terminé sur une régression de 5,8% à 4,570 D. La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire positif (une légère hausse de 1%).

Carthage Cement a été plombé par les prises de bénéfice. Le cours de la cimenterie a lâché 5,7% à 1,500Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 260 mille dinars.

Valeur la plus dynamique de la séance, Best Lease a amassé un flux de 2,4 MD, entièrement transigé sur le marché des blocs. L’action du leaseur islamique a fait du surplace cette séance en bourse à 1,700 D.