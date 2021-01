Le marché boursier perd 1% du 18 au 22 janvier 2021

Plombé par ses poids lourds, le marché a terminé la semaine ( du 18 au 22 janvier 2021) sur un bilan négatif, perdant 1%, à 6652,03 points, a indiqué Tunisie valeurs dans son analyse hebdomadaire . L’indice de référence creuse, ainsi sa contreperformance annuelle, la portant à -3,4%. Décidément, la publication des indicateurs d’activité du quatrième trimestre de l’année écoulée a été bénéfique pour les volumes. En effet, la semaine a connu une accélération notable du rythme des échanges. Une enveloppe de 35,5 MD a été échangée sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 7MD. Les échanges ont été concentrés sur les séances du mercredi et du jeudi dont le volume journalier a dépassé 10 MD. Notons, par ailleurs, la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre BH Assurance, pour un montant global de 3 MD. Analyse des valeurs

La meilleure performance de la semaine est revenue au titre Air Liquide. L’action s’est envolée de 17,4%, à 93,110D, dans de faibles échanges de 22 mille dinars. La société mère du groupe des gaz liquéfiés a cumulé sur l’année 2020 une croissance des ventes de 12%, à 34MD. Par ailleurs, Air Liquide a vu son EBITDA se multiplier par six à 6,3 MD sur l’année écoulée. SERVICOM continue son trend haussier, terminant la semaine sur un bond de 12,8% à 2,290D. La valeur a amassé des capitaux de 856 mille dinars. Depuis le début de l’année, l’action affiche une performance de 14%. Sur fond de prises de bénéfice, UADH a été le plus grand perdant de la semaine. Son cours a décroché de 17%, à 1,940D, en drainant un flux de 1,3 MD. Rappelons que le groupe n’a pas encore publié ses comptes consolidés des exercices 2018 et 2019. Le titre BNA s’est inscrit dans un territoire négatif sur la semaine. La valeur a dévissé de 7,5% à 7,800D, en mobilisant un volume de 379 mille dinars. Valeur la plus échangée de la semaine, SAH Lilas s’est offert une hausse de 3,6%, à 12,230D. Il semble que les investisseurs aient bien réagi à la publication des indicateurs d’activité du T4 2020 (voir les nouvelles du marché). Notons que l’action s’est accaparée 26% des volumes sur la semaine (soit l’équivalent de 9,2 MD).