Le marché boursier termine la séance proche de l’équilibre

Le marché a terminé la séance de mardi proche de l’équilibre (+0,08% à 6734,19 points), dans un volume de 5,7 millions de dinars (MDt), a indiqué l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre ICF s’est rattrapé par rapport à la séance de la veille et s’est offert la meilleure performance du marché. Son cours a augmenté de 5,6% à 72,990 Dt, dans des échanges de 494 mille dinars.

Le titre Tawasol Group Holding a, également, figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. La valeur a bondi de 5,6% à 0,760 Dt, dans un flux de 127 mille dinars. Notons que TGH affiche, à ce jour, la meilleure performance annuelle du marché alternatif (+8,6% depuis le début de la nouvelle année).

SIMPAR a été l’action la plus malmenée de la séance. Dans un volume anémique de mille dinars, le titre a dévissé de 5,9% à 30,120 Dt.

Au même volet, l’action du transporteur national Tunisair a abandonné 3,3% à 0,580 Dt. La valeur a amassé de faibles flux de 20 mille dinars.

UADH a été l’action la plus active de la séance. La valeur a terminé en territoire positif (+4% à 2,600Dt), en alimentant le marché avec des capitaux de 1,3 MDt, soit 23% du volume de la séance.

