Le marché boursier termine la séance sur une embellie de 0,15%

Le marché boursier s’est ressaisi cette séance du jeudi, terminant sur une embellie de 0,15% à 6 829,24 points. Les volumes ont été faibles, cumulant une enveloppe de 3,9MDT, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.Le titre UADH continue sur sa lancée positive, clôturant sur une envolée de 5,8% à 2,740Dt. La valeur a mobilisé des capitaux de 573 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la séance.Le titre Tawasol Group Holding s’est offert une progression de 5,7% à 0,560Dt, dans un volume de 294 mille dinars. La valeur a connu un rallye boursier en 2020 avec une performance de 124%. Transigée à 18 mille dinars, Magasin Général a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. Son cours a glissé de 3,7% à 18Dt.Dans un volume de 12 mille dinars, TPR a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. Son cours a dévissé de 2,5% à 4,280DT.

