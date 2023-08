Le Maroc et Israël discutent d’un « projet d’exemption de visa »

Un homme politique israélien a confirmé qu’un accord d’exemption de visa entre Tel-Aviv et Rabat est en cours de discussion alors que les liens des deux États se renforcent après la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

« Le projet d’exemption de visa entre le Maroc et Israël est sur la bonne voie », a déclaré Meir Masri, une figure de proue du Parti travailliste israélien minoritaire, au média marocain Telquel la semaine dernière.

Depuis 2021, Meir a commencé à faire pression pour l’exemption de visa entre les deux États, arguant : « Il est honteux et inacceptable qu’un Européen ou un Russe puisse entrer en Israël sans visa et demander un visa d’entrée à nos frères marocains ».

À l’époque, un responsable du ministère israélien des Affaires étrangères a nié qu’il y ait eu une discussion sur l’exemption de visa pour les Marocains. Mais deux ans plus tard, Maier dit que les choses ont changé après les récents accords entre Tel-Aviv et Rabat, rappelle The New Arab.

Le projet d’exemption de visa de Meir est toujours « en discussion » car il n’appartient pas à la Knesset israélienne de se prononcer sur ce type de réglementation, qui relève de la souveraineté du Premier ministre et du ministère des Affaires étrangères. Le législatif n’intervient qu’à titre consultatif ou pour approuver l’accord.

Cependant, Meir soutient que sa suggestion « a été accueillie positivement par la classe politique israélienne ».

En juillet 2022, le Maroc a lancé une demande de visa électronique pour les Israéliens. Depuis lors, le Maroc a délivré plus de 150 000 visas électroniques sur 160 000 demandes traitées.