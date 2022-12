Le Maroc fait face à sa pire sécheresse depuis 40 ans

L’année 2022 est la pire année de sécheresse qu’ait connue le Maroc depuis près de 40 ans. Le pays subit un sévère déficit pluviométrique et une baisse alarmante des réserves des barrages. Au-delà des facteurs climatiques, la forte demande en eau et la surexploitation des nappes phréatiques contribuent à faire pression sur les ressources hydriques. Dans son rapport sur le climat et le développement, la Banque mondiale avait tiré la sonnette d’alarme sur la pénurie d’eau au Maroc. L’institution financière internationale avait souligné dans son rapport que le Maroc est l’un des pays les plus pauvres en eau au monde et se rapproche rapidement du seuil de pénurie absolue en eau fixé à 500 m3 par personne et par an. Ce seuil pourrait être atteint avant même la fin de la décennie. Avec seulement 600 mètres cubes d’eau par habitant et par an, le Maroc se situe largement sous le seuil de la pénurie hydrique.

Compte tenu de la grande vulnérabilité du Royaume aux sécheresses et à la pénurie d’eau, l’investissement dans les infrastructures hydrauliques apporte des bienfaits économiques et doit rester une priorité. Mais, sur la base de l’expérience internationale et de nombreuses études, ces bienfaits ne se manifesteront pleinement que si le développement des infrastructures est associé à des interventions telles que la gestion de la demande en eau, la gouvernance de l’eau et des actions visant à modifier les comportements.