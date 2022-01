Le Maroc revoit l’accord de libre-échange avec la Tunisie

Le Maroc a pris des mesures pour renégocier un accord de libre-échange avec la Tunisie et l’Égypte afin de protéger son propre tissu industriel et de protéger les emplois après avoir pris une mesure similaire pour équilibrer son déficit commercial avec la Turquie. C’est ce que rapporte le journal marocain en ligne Aujourd’hui le Maroc.

« Après la Turquie, le Royaume instaure des listes négatives avec la Tunisie et l’Egypte. Ces listes incluent un ensemble de produits provisoirement exclus du démantèlement tarifaire appliqué depuis l’entrée en vigueur des ALE avec ces pays », rapporte le journal. Et de préciser que « les autorités [Ndlr : marocaines] ont dévoilé une liste supplémentaire de produits tunisiens soumis à une taxe unique de 17,5%, et que ces mesures sont de nature à rééquilibrer la balance commerciale avec les pays concernés mais également et surtout protéger la production locale contre les produits importés dans certains secteurs »