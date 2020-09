Le mercure en baisse et pluies sur la plupart des régions

Les températures seront en légère baisse, samedi, les maximales oscilleront entre 22 degrés et 26 degrés sur le nord et le centre et atteindront 18 degrés dans les hauteurs et entre 26 et 32 degrés sur le sud et seront de 28 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues au centre et localement sur le sud et le nord avec une possibilité de chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Est, fort dans le sud et faible à modéré dans le reste des régions. La mer sera agitée sur le Golfe de Gabès et houleuse dans les autres régions côtières.