Le ministre de la Défense en visite à la base navale de la Goulette

Le ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui s’est rendu, jeudi 21 mai 2020, à la base navale de La Goulette. L’objectif est de prendre connaissance de l’opérationnalité des unités, de son organisation structurelle et des conditions de travail des militaires.

Un aperçu a été donné à cette occasion au ministre sur la mission du service national des garde-côtes et de la direction de contrôle du littoral.

Le ministre de la Défense a souligné l’importance d’améliorer les conditions des militaires et de leur assurer la prise en charge nécessaire. Il a appelé à redoubler d’efforts pour la protection du littoral et pour faire face à la migration irrégulière, à la contrebande et au crime organisé.

Imed Hazgui a pris le repas d’Iftar avec les militaires en poste à la base navale.