Visite en Tunisie d’un expert de l’ONU en eau potable et assainissement

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement, Pedro Arrojo-Agudo, effectuera une visite en République tunisienne du 18 au 29 juillet 2022.

Il se rendra dans différentes régions et villes du pays et rencontrera des représentants de l’État au niveau national et municipal, des organisations de la société civile et des personnes travaillant sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que d’autres parties prenantes et titulaires de droits concernés.

L’expert des Nations unies examinera les questions liées à son mandat, notamment en ce qui concerne les éléments clés des droits à l’eau et à l’assainissement : disponibilité, accessibilité, prix abordable, qualité et sécurité, et acceptabilité. Il souhaite également analyser les mécanismes de gouvernance de l’eau et l’impact du changement climatique sur la carte hydrologique de la Tunisie.

Le Rapporteur Spécial partagera ses observations préliminaires lors d’une conférence de presse.

Un rapport final contenant des conclusions et des recommandations sera présenté lors de la 54e session du Conseil des droits de l’homme en septembre 2023.