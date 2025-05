Le ministre de l’éducation visite plusieurs établissements éducatifs dans le gouvernorat de Kasserine

Le ministre de l’Éducation, Nourredine Nouri, a souligné, mardi, en marge de sa visite au gouvernorat de Kasserine, que les visites de terrain dans les établissements scolaires portent sur plusieurs axes, notamment le suivi pédagogique, en particulier en ce qui concerne les examens nationaux, ainsi que l’inspection des infrastructures et l’autorisation des interventions urgentes.

Il a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, avoir visité aujourd’hui plusieurs établissements scolaires de la région, notamment l’école primaire Ouled Barka dans la délégation de Foussana, qui a connu d’importants glissements de terrain ayant endommagé principalement le mur et certaines parois, et ce malgré des travaux de réhabilitation et d’entretien globaux.

Le ministre a assuré que les bureaux d’études et de contrôle sont intervenus « rapidement » pour sécuriser l’espace intérieur de l’école, et qu’une intervention immédiate est prévue pour le mur fissuré, soit par la démolition des parties endommagées, soit par l’installation de barrières de protection.

Pour les autres établissements scolaires de la région nécessitant des travaux de réhabilitation, le ministre a expliqué qu’ils ont été classés selon le niveau de danger. Le premier niveau concerne les établissements où le risque doit être éliminé par démolition ou fermeture, avec un démarrage des travaux prévu dans une à deux semaines.

Le deuxième niveau nécessite une réhabilitation confirmée à exécuter entre septembre et décembre 2025. Quant au troisième niveau, il concerne les établissements nécessitant une réhabilitation complète qui débutera en janvier 2026. Le ministre a souligné que l’objectif du ministère est d’atteindre un stade où seules des réparations mineures seront nécessaires, assurant ainsi un environnement scolaire sûr et attractif.

En ce qui concerne l’approvisionnement des écoles en eau potable, Nouri a précisé que cela se fait via le réseau de la SONEDE, les associations hydrauliques, les citernes ou les puits. Il a souligné que le ministère, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, a opté pour le forage de puits comme solution durable, des centaines de puits ayant déjà été équipés, en attendant la finalisation complète du projet, avec des solutions temporaires mises en place.