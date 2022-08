Le ministre de l’Intérieur effectue une visite d’inspection aux unités sécuritaires déployées à Tunis

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a effectué mercredi, une visite d’inspection aux unités sécuritaires déployées à Tunis.

La visite concerne des points de contrôle routier et sécuritaire ainsi que des patrouilles fixes et mobiles.

A cette occasion, le ministre s’est enquis des ressources humaines et matérielles qui sont mobilisées pour veiller à la sécurité des citoyens et des biens publics et privés, indique un communiqué du département de l’Intérieur.

Le ministre s’est également informé de l’avancement des préparatifs sécuritaires en prévision des prochaines manifestions nationales, régionales et internationales.

Il a, à cette occasion, salué les efforts consentis par les sécuritaires déployés dans ces points de contrôle, les appelant à faire preuve de vigilance.