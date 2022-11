Tunisie USA: Partenariat en vue pour la lutte contre les incendies

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est entretenu, ce lundi, au siège du département, avec le gouverneur de l’Etat américain du Wyoming, Mark Gordon.

Selon un communiqué du département, la rencontre a permis d’examiner l’évolution des « excellentes » relations de partenariat entre la Tunisie et l’Etat du Wyoming et de passer en revue les questions d’intérêt commun, particulièrement celles relatives aux corps de la Garde nationale et de la Protection civile. Il s’agit, aussi, de donner corps à cette coopération bilatérale, à travers la signature d’accords de partenariat entre les deux parties dans les domaines de lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles.

Le gouverneur de l’Etat américain du Wyoming, Mark Gordon était accompagné, notamment, du Major Général Gregory Porter, adjoint de l’administration militaire du Wyoming et de la représentante de l’Ambassade des Etats-Unis à Tunis.