Le ministre de l’Intérieur reçoit la sous-secrétaire d’État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme

La coopération sécuritaire entre la Tunisie et les Etats- Unis et les moyens de la renforcer ont été au centre d’une réunion, jeudi, à Tunis, entre le ministre de l’intérieur Taoufik Charfeddine et la sous-secrétaire d’État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme, Uzra Zeya.

Ont également pris part à la rencontre, le sous-secrétaire d’État américain adjoint au contrôle international des stupéfiants et à l’application de la loi ainsi que l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Donald Blome, indique un communiqué du département de l’Intérieur.

Outre le volet sécuritaire, la rencontre a été l’occasion de débattre des perspectives de la coopération, notamment, dans les domaines de la lutte antiterroriste et le crime organisé, selon la même source.

Les deux responsables ont également discuté des moyens permettant de sécuriser les frontières, de la coopération en matière de formation et de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, tous corps confondus à la lumière de l’évolution technologique et digitale.

La réunion, cite le communiqué, a permis de passer en revue les efforts consentis par la Tunisie en vue de préserver la sécurité et garantir la stabilité dans « le respect des droits et des libertés publiques.

Lors de cette rencontre la partie américaine a fait part de » sa disposition à soutenir la Tunisie », en consécration « de la conciliation entre l’exécution des lois, d’une part, et la garantie des droits et des libertés, d’autre part ».