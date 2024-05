Le ministre de l’Intérieur reçoit le bâtonnier des avocats

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a reçu aujourd’hui, jeudi 30 mai 2024, au siège du ministère, le doyen du Conseil de ľOrdre des avocats, Hatem Mziou, en présence de Soufiane Bessadok, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité.

Cette rencontre a été l’occasion de dresser un état des lieux des relations entre le ministère de l’Intérieur et le Barreau national de Tunisie et de pacifier les rapports entre les avocats et l’appareil sécuritaire, les deux parties partageant le souci de préserver la primauté du droit et ďassurer tous les aspects des droits des citoyens, dans le respect de la justice et des droits de l’homme, ľapplication équitable de la loi et la préservation des libertés publiques.

Le ministre a, également, insisté sur le caractère noble de la profession d’avocat et de sa mission, en ce qu’elle représente comme quête de la justice.