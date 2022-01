Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec l’ambassadeur des USA

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est entretetenu, jeudi, au siège de son département, avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome et la délégation qui l’accompagnait.

L’entretien a porté sur la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, indique le département de l’Intérieur.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de développer les relations de coopération tuniso-américaines dans le domaine sécuritaire et ce, par la mise en œuvre de la stratégie d’aide sécuritaire entre Tunis et Washington. Celle-ci vise à promouvoir le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.Il s’agit aussi de la consolider dans les domaines de la formation et de l’échange des expertises.