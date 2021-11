Le ministre des AE Jerandi rencontre son homologue chinois

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a rencontré, lundi à Dakar, son homologue chinois Wang Yi , juste avant l’ouverture de la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Wang Yi a déclaré que la couverture vaccinale actuelle des vaccins COVID-19 sur le continent africain est bien inférieure à celle des autres régions, ce qui n’est ni raisonnable ni acceptable. La Chine tient fermement son engagement à faire des vaccins COVID-19 un bien public mondial. Elle mettra en commun ses ressources pour fournir davantage de vaccins à l’Afrique, et renforcera la solidarité et la collaboration avec l’Afrique pour surmonter les difficultés et vaincre ensemble la pandémie.

Le chef de la diplomatie chinoise, selon un communiqué de son département, a déclaré que la démocratie est une valeur commune de l’humanité et le droit légitime de tous les pays. La décision de savoir si un pays est démocratique ou non doit être prise par son peuple, et non par une poignée de pays étrangers. Tracer des lignes idéologiques et attiser de nouvelles divisions sous le couvert de la démocratie est un désastre pour le monde, et non une bénédiction pour tous les pays.

Pour sa part, Jerandi s’est félicité que la Chine tienne compte des besoins de l’Afrique et guide le FOCAC pour équilibrer le développement global de l’Afrique et les différences locales entre les différents pays, jouant ainsi un rôle significatif pour le développement et la prospérité de l’Afrique. « Nous devons tirer pleinement parti du forum pour rendre les bases de la coopération Afrique-Chine plus solides, aider l’Afrique à atteindre l’indépendance et l’auto-amélioration, et promouvoir une plus grande attention de la communauté internationale à la question du développement », a-t-il dit.