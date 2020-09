Le ministre des AE reçoit l’ambassadeur palestinien à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a reçu vendredi au siège du département l’ambassadeur palestinien Hayel Al Fahoum. Ce dernier a salué le soutien constant du président de la République Kai Saied aux droits du peuple palestinien de recouvrer ses territoires et à établir un état indépendant.

Le diplomate a dans ce sens salué l’engagement de Kais Saied à défendre la cause palestinienne dans les instances internationales, citant, dans ce sens, son allocution mardi dernier à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des nations Unies.

Le ministre a, de son côté, réaffirmé la position constante et le soutien indéfectible de la Tunisie aux droits du peuple palestinien frère. Il a ajouté que la Tunisie continuera à apporter son soutien aux palestiniens dans leur combat pour recouvrer leurs droits légitimes, indiscutables et imprescriptibles à savoir l’autodétermination et l’édification d’un Etat indépendant sur la base des frontières de juin 1967 avec Al Qods pour capitale.

Othman Jerandi a souligné l’importance d’associer les palestiniens aux initiatives visant à régler la cause palestinienne. Initiatives qui doivent tenir compte des résolutions internationales ainsi qu’à l’Initiative de paix arabe, peut-on lire dans un communiqué du département des Affaires étrangères.