Ressortissant tunisien tué par la police canadienne : le MAE précise

Suite à l’incident douloureux survenu à l’aube du dimanche 3 mars 2024, qui a entraîné la mort du citoyen tunisien Marouan Chouk, par deux policiers canadiens dans la ville d’Oakville, au sud de la province de l’Ontario au Canada, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger informe que son département continue à suivre de près cette affaire, en coordination avec les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes au Canada, d’une part, et l’Ambassade du Canada en Tunisie, d’autre part.

Dans un communiqué rendu public dimanche, le ministère ajoute que ses services sont en contact permanent avec le ministère fédéral des Affaires étrangères canadien et les autorités de la province d’Ontario pour dévoiler les circonstances et les faits liés à cet incident ainsi que déterminer les responsabilités administratives et pénales, d’autant que des informations préliminaires, non confirmées, indiquent que le défunt ne constituait nullement un danger justifiant qu’il soit abattu par sept coups de feu tirés par deux policiers.

Le ministère appelle les autorités canadiennes, dans le cadre du respect des droits de l’Homme et des lois, à œuvrer rapidement pour établir les responsabilités dans ce dramatique incident.

D’après la même source, le ministère réitère son engagement à continuer à œuvrer pour révéler la vérité et défendre les droits du défunt, notant également, que les procédures du rapatriement de la dépouille mortelle sont en cours de parachèvement.

- Publicité-