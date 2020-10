Le ministre du Commerce examinera les propositions visant la maîtrise des importations et le renforcement des exportations

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Bousaid va examiner les propositions visant à maîtriser les importations et à booster les exportations, a indiqué le chef de cabinet du ministre du Commerce Khaled Ben Abdallah.

Ces propositions font suite à la réunion de l’équipe de travail chargée du suivi de la gestion des importations et des moyens de renforcer les exportations, tenue mardi à Tunis, en présence des représentants de la BCT, de la Direction générale de la douane, de l’INS, du CEPEX et des ministères des Finances et de l’Economie, de l’Industrie et de l’Agriculture, selon un communiqué publié mardi par le ministère du Commerce.

Ben Abdallah a précisé que le ministère du commerce œuvre à préparer un projet pour la création d’un corps d’enquête spécialisé dans les investigations en matière de défense commerciale, eu égard à son importance dans l’économie nationale, ainsi qu’un autre pour faciliter les échanges et moderniser le corps de contrôle économique pour réaliser un saut qualitatif au delà du cadre classique.

Un exposé sur l’analyse de l’évolution de la situation de la balance commerciale au cours de la dernière décennie (2010-2020) a été présenté, lors de cette réunion, ainsi qu’un résumé de l’évaluation des mesures prises en vue de maîtriser le déficit commercial depuis 2014 jusqu’à 2020.