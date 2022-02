Le ministre du Tourisme inaugure à Tataouine des projets de tourisme alternatif

Des projets touristiques ont été inaugurés dimanche, à Tataouine dans le cadre de la célébration de la journée de promotion du tourisme saharien célébrée cette année , à « Ain Kordi », à 10 km de la ville de Remada, sous la présidence du ministre de tourisme et de l’artisanat Moez Belhassine.

Ces projets consistent notamment, en une nouvelle maison d’hôte réalisée dans le village berbère de Douiret et du circuit touristique pédestre reliant Matmata (Gabès) à Douiret (Tataouine) sur 194 km.

Ce circuit, premier du genre en Tunisie, qui a été élaboré par des experts tunisiens et étrangers, sera une destination aussi bien pour les touristes tunisiens et étrangers notamment les amateurs de marche et d’aventures, a déclaré à l’agence TAP, le Président de la Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar (FTADD), Mohamed Sadok DABBABI.

Dans la région de Tounket de la délégation de Tataouine Sud, le ministre du Tourisme a inauguré un gîte rural DE de 8 lits.

Selon le promoteur de ce projet, Saad Zaraqa, (titulaire d’un diplôme supérieur en civilisation anglaise), ce gîte, dont le coût s’élève à plus de 80 mille dinars, permettra aux visiteurs de découvrir de nombreux sites archéologiques témoignant de la profondeur de l’histoire et des civilisations qu’a connues la région.

De son côté, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a indiqué, que ce projet s’inscrit dans la nouvelle orientation de son département dans le domaine du tourisme alternatif et durable.

En ce qui concerne le soutien apporté par le ministère du Tourisme au tourisme alternatif, Belhassine a affirmé que ce type de tourisme bénéficie des incitations et des subventions autorisées par le code de l’investissement, outre le soutien à la promotion à travers les plateformes électroniques et l’appui de la FTADD .