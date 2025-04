Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, s’est envolé pour l’Égypte afin de rencontrer le chef des services de renseignement du pays, a déclaré un fonctionnaire anonyme au Times of Israel.

Alors que Dermer est arrivé lundi soir et n’est resté que quelques heures, une équipe israélienne reste au Caire pour poursuivre les discussions sur le retour des prisonniers détenus à Gaza et sur un accord de cessez-le-feu.

