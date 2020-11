Le ministre tunisien des AE en visite en France

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, en visite en France à l’occasion de la Conférence ministérielle de la Francophonie, s’entretiendra avec son homologue français Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, selon le site du Quai d’Orsay.

- Publicité-

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre du dialogue régulier que nous entretenons avec les autorités tunisiennes sur le partenariat bilatéral très dense qui existe avec la Tunisie, et permettront d’aborder le soutien apporté par la France à la Tunisie dans le contexte de la crise sanitaire. Ils seront l’occasion d’échanges, en marge de la Conférence ministérielle, dans la perspective du sommet de la Francophonie prévu à Djerba fin 2021, précise la même source.

Les deux parties évoqueront également les grandes crises régionales, en particulier la Libye, compte tenu du rôle joué par la Tunisie dans le processus politique de sortie de crise sous l’égide des Nations unies, ainsi que le renforcement de notre coopération sur les questions migratoires, notamment en matière de lutte contre l’immigration illégale.