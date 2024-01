Le Nigeria va récupérer 9 millions$ détournés au Royaume-Uni

Près de 9 millions de dollars stockés dans des paradis fiscaux sur l’île anglaise de Jersey seront rendus au Nigeria.

Ces fonds avaient été confisqués par la Cour royale avant qu’un tribunal ne décide de leur renvoi à Abuja.

Selon le tribunal de Jersey, l’argent était dédié à l’achat d’armes et de matériel aéronautique entre 2009 et 2015 dans la lutte contre Boko Haram. Ces sommes ont finalement été détournées vers des sociétés-écrans appartenant à des membres du gouvernement du président Goodluck Jonathan.

L’Unité de la criminalité économique et de la confiscation du Département des avocats de Jersey, qui a travaillé en étroite collaboration avec les autorités nigérianes dans ce dossier a salué la contribution d’Abuja. La date de la restitution des fonds n’a pas encore été choisie, elle doit être décidée par le gouvernement après l’accord de la Cour royale de Jersey.

En 2020, plus de 300 millions de dollars détournés par le général Sani Abacha et sa famille et cachés dans des comptes bancaires de Jersey ont été rapatriés au Nigeria à la suite d’un accord historique, rappelle Africanews.

