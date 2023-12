La migration et la crise économique  impacteront la campagne électorale de 2024 !

Le nombre de migrants de la Tunisie vers l’Europe a doublé cette année, tout comme celui des d’interceptions. Quel est l’impact de ce que l’on appelle l’accord européen sur les migrations et comment cela pourrait-il affecter les chances de réélection du président Saied ? Deux questions auxquelles Deutsch Welle (DW) s’est attachée à esquisser des réponses

Même si la couverture médiatique des migrations a considérablement diminué depuis que la guerre d’Israël à Gaza depuis le 7 octobre, des milliers de migrants ont néanmoins continué à essayer d’atteindre l’Europe par la mer Méditerranée.

Selon une déclaration récente du ministère italien de l’Intérieur, environ 146 000 personnes sont arrivées en Italie par bateau entre janvier et novembre 2023, soit une augmentation de 65 % par rapport aux 88 476 personnes arrivées au cours de la même période en 2022. La moitié d’entre elles sont parties de Tunisie, ont indiqué les autorités.

Cependant, au cours de la même période, les garde-côtes tunisiens ont également empêché 69 963 personnes – soit le double du chiffre de 2022 (31 297) – de traverser les eaux italiennes. La plupart de ces migrants ont été interceptés près de la côte orientale de la Tunisie, à proximité de Sfax, qui n’est qu’à environ 130 kilomètres de l’île italienne de Lampedusa.

Le pacte migratoire de l’UE influence-t-il la migration tunisienne ?

En juin, la Commission européenne a proposé au président Kais Saied un programme de partenariat richement financé, également appelé « pacte migratoire », visant à freiner l’immigration vers l’Europe.

À l’époque, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait promis jusqu’à 900 millions d’euros (967 millions de dollars) d’aide à la Tunisie, en proie à des difficultés économiques, et 105 millions d’euros supplémentaires en 2023 pour freiner l’immigration clandestine – soit près du triple du montant que l’UE avait accordé à Tunis au cours des deux années précédentes.

Saied a toutefois réaffirmé que son pays ne deviendrait pas une porte d’entrée pour les migrants.

« Jusqu’à présent, il n’y a qu’un protocole d’accord, qui n’est pas contraignant et qui définit cinq domaines de coopération, tels que la transition énergétique ou l’éducation, avec un seul pilier traitant directement de la migration », a déclaré Heike Löschmann, directrice du bureau de Tunis de la Fondation Heinrich Böll, affiliée au parti vert allemand, à la DW.

Löschmann a également déclaré qu’il y avait des déclarations erronées récurrentes dans les médias selon lesquelles la Tunisie, qui ne voulait pas de charité, avait renvoyé 60 millions d’euros d’une première tranche du « pacte sur les migrations ».

« La réalité est que le gouvernement tunisien a renvoyé un dernier paiement en souffrance pour un programme de relance économique post-pandémique sans rapport avec la migration, mais cela a manifestement été un bon coup de relations publiques », a expliqué Löschmann.

Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, a toutefois déclaré à DW que la migration avait diminué depuis octobre, et pas seulement en raison des conditions de mer plus difficiles en automne et en hiver. « Les autorités tunisiennes ont renforcé les contrôles aux frontières et lancé des campagnes de sécurité contre les contrebandiers et les ateliers de fabrication de bateaux », a-t-il déclaré.

Hager Ali, chercheuse à l’Institut allemand d’études globales et régionales (German Institute for Global and Area Studies), un groupe de réflexion allemand, a déclaré à DW qu’il y avait de fortes chances que la dynamique migratoire n’ait pas grand-chose à voir avec l’accord sur la migration.

Selon elle, l’augmentation du nombre de non-tunisiens interceptés par les garde-côtes cette année reflète la situation politique dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Soudan, l’Érythrée et la Libye.

« Ces pays ont connu une augmentation des coups d’État militaires, de la volatilité politique et économique, de la violence extrême, de la persécution et des déplacements internes au cours des deux dernières années, ce qui a incité de nombreuses personnes à partir », a-t-elle ajouté.

Löschmann, de la Fondation Böll, a déclaré que cela pourrait également expliquer pourquoi le pourcentage de Tunisiens parmi tous les migrants cherchant à atteindre l’UE a chuté de 41 % en 2022 à 22 % en 2023, selon les statistiques des garde-côtes.

Löschmann a déclaré que le désir des jeunes Tunisiens de quitter le pays reste inchangé, mais a ajouté que la « proportion globale de Tunisiens parmi les arrivants a diminué parce que le nombre de migrants d’autres pays, en particulier d’Afrique subsaharienne, a énormément augmenté. »

La crise économique exacerbée par la sécheresse

Selon l’Institut national de la statistique de Tunisie, l’inflation s’est maintenue à un niveau élevé de 8,3 % en novembre, tandis que le taux de chômage est resté stable à 15 %.

Entre-temps, le secteur agricole, qui fournit des emplois à de nombreux migrants économisant en vue de leur voyage vers l’Europe, a été entravé par la sécheresse persistante, ce qui a entraîné une contraction de 16,4 % de la production économique.

« Même l’achat de nourriture est devenu difficile, parfois je ne peux même plus me permettre d’acheter des boulettes de blé ‘assida' », a déclaré Mohammed Awal Saleh, originaire du Bénin, à DW.

Pour les observateurs, il ne fait aucun doute que les prochaines élections présidentielles de novembre 2024 seront très probablement dominées par deux thèmes : la migration et la crise économique.

« Beaucoup de choses sont en jeu pour Kais Saied », a déclaré la chercheuse à DW, ajoutant : « Malheureusement, nous avons vu au cours des dernières années d’élections européennes que vilipender les migrants, en particulier ceux d’Afrique subsaharienne, fonctionne bien comme stratégie de campagne, car cela détourne la frustration des électeurs vers des personnes vulnérables qui constituent une cible facile. »