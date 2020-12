Le nouveau président d’Afek Tounes va tenter de convaincre les électeurs

Fadhel Abdelkefi, nouveau président du parti « Afek Tounes », a affirmé qu’il se penchera, bientôt, sur l’élaboration de programmes « pratiques et réalisables », avec le concours des cadres du parti pour tenter de convaincre les électeurs, lors des prochaines échéances.

- Publicité-

« Nos programmes, à Afek Tounes, prendront également en considération les erreurs du parti, dont notamment la participation dans le gouvernement du président défunt Béji Caïd Essebsi », a-t-il ajouté dans une déclaration aux médias, en marge d’une cérémonie de prise des fonctions à la tête du parti.

Selon Abdelkefi, cette formation politique s’emploie à rassembler la famille centriste et mène des concertations sur la possibilité de créer un projet politique centriste et moderne qui croit en le caractère civil de l’Etat et s’attache à la culture arabo-musulmane.

« L’ego de certaines personnalités politiques est à l’origine de l’échec de la quasi-totalité des initiatives visant à rassembler la famille politique centriste », a-t-il dit.

Plusieurs personnalités politiques dont notamment Ahmed Néjib Chebbi, Mohsen Marzouk, Abid Briki, Salma Elloumi et Saïd Aydi ont assisté à cette cérémonie.

Réuni, samedi et dimanche derniers en session ordinaire, le conseil national d’Afek Tounes a élu, à l’unanimité de ses membres Fadhel Abdelkefi, nouveau président du parti. Il succède ainsi à Yassine Brahim.