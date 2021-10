Le PAE de Zarzis vise l’investissement des Tunisiens de l’étranger

Engager les Tunisiens de l’étranger et particulièrement ceux originaires du sud tunisien(Zarzis, Tataouine, Djerba…), à venir investir dans les TICs en Tunisie, telle est l’ambition de la dernière campagne #OuiZarzis lancéedepuis hier par le Parc d’Activités économiques de Zarzis (PAEZ).



Avec le lancement en octobre 2020 de son nouveau « Zarzis Smart Center », fer de lance de l’investissement TIC pour la région, le Parc s’est donné tous les moyens d’attirer les investisseursTIC de la diaspora réputés exigeants. Et l’heure est aujourd’hui à la réalisation des objectifs stratégiques ! « Nous connaissons tout le potentiel et l’attachement des300000 Tunisiens de l’étranger originaires du grand sud…et nous sommes d’autant plus confiants que nous avons déjà enregistré des résultats d’investissements prometteursdans certains domaines : TIC, électronique, agroalimentaire, Transports &supply-chain» rappelle Mr.ChaoukiFriaa, PDG du PAEZ.



A ce jour, une dizaine d’entrepreneurs tunisiens de l’étranger sont résidentsau Parc et à l’instar d’Issam, CEO d’une fintech basée en France : « L’expérience est très concluante et l’avenir est au développement !».



Précisément, ce témoignage et celui d’autres de ses pairstunisiens de l’étranger dans des secteurs de pointe (fintech, transformation digitale, e-commerce, ingénierie, intelligence artificielle….) sont mis en avant dans unevidéo promotionnelle qui rappellepar ailleurs ce que le PAEZ offre en termes d’opportunitésaux entrepreneurs de la diaspora :



+ Votre interlocuteur unique pour toutes les démarches auprès des administrations Tunisiennes ;

+ Des infrastructures aux normes internationales ;

+ Une communauté d’entrepreneurs tech internationaux qui nous font déjà confiance ;

+ Un cadre de vie agréable de – 3 heures de vol des principales villes Européennes.

Depuis hier, la campagne est relayée sur Linkedin, facebook, médias tunisiens sans oublier les influenceurs de la diaspora et ceux qui aiment la région…avec la promesse de rappeler sous 48 heures les investisseurs potentiels.

- Publicité-