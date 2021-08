Le pari de la vaccination massive est en voie d’être gagné !

Le marathon de la vaccination, de la façon dont il a été conçu, organisé puis mené, peut être mis au crédit des autorités sanitaires soutenues par d’autres intervenants dument mandatés. D’autant que le résultat obtenu n’est pas anodin et, dans une certaine mesure, l’opération aurait dû être tentée quelques semaines plus tôt selon le même schéma si les lots de vaccins étaient alors suffisamment disponibles.

Il reste à dire qu’arriver à vacciner plus de 500 mille personnes, soit 551008 en un seul jour, baptisé journée nationale de vaccination portes ouvertes, devrait constituer un précédent à rééditer pour les Tunisiens âgés de moins de 40 ans , en allant decrescendo.

D’ailleurs, le directeur général de la Santé, Fayçal Ben Salah, a déclaré, ce lundi 9 août 2021, qu’une réunion entre les différentes parties concernées par l’organisation des campagnes de vaccination est prévue pour aujourd’hui, afin de faire le point sur celle ayant eu lieu dimanche , et d’étudier la possibilité d’en organiser d’autres pour vacciner 50 % des Tunisiens. Il a précisé qu’il est projeté d’administrer 9 millions de doses, d’ici le mois d’octobre prochain.

« Pour ce faire, il faut organiser d’autres journées nationales de vaccination ainsi que des campagnes de vaccination en milieu professionnel, vu que les centres existants sont insuffisants », a-t-il dit.

Toutefois, il faut bien se convaincre que la réalisation de pareil projet d’envergure est tributaire des quantités effectivement à disposition, la Tunisie ayant déjà obtenu plus de 6 millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux.

Elle pourra ainsi être en mesure de combler le retard accusé dans sa campagne de vaccination, le pays ayant été , de surcroît, frappé de plein fouet par le variant Delta. Depuis mars, le nombre des morts dues au virus a plus que doublé, passant à plus de 20 000. Officiellement, le pays , avec 11 millions d’habitants, enregistre aujourd’hui l’un des pires taux de mortalité du monde liée à la pandémie.

L’amélioration est incontestable !

La situation épidémique s’améliore donc en Tunisie, même si l’Organisation mondiale de la santé se borne à évoquer un léger mieux. « Les données épidémiologiques vont dans le bon sens. […] On a le sentiment que le pic de l’épidémie est peut-être passé », a expliqué Yves Souteyrand, représentant de l’OMS en Tunisie,. Le variant Delta concerne néanmoins « plus de 90 % des cas de contaminations », a-t-il précisé, et l’impact des rassemblements familiaux organisés pendant la fête religieuse de l’Aïd al-Adha, bien qu’il soit encore difficile à évaluer, pourrait contrecarrer ces progrès.

Hôpitaux saturés, manque d’oxygène et de vaccins : face au risque de catastrophe sanitaire, le pays a bénéficié de dons venus du monde entier ces derniers jours. Selon Souteyrand, la Tunisie a ainsi « reçu en dix jours à peu près 7 millions de doses de vaccins et elle va en recevoir encore peut-être 2 ou 3 millions » prochainement. Désormais, « le défi est d’accélérer la campagne de vaccination », a-t-il estimé.

« Toute mesure qui permet d’avoir une réponse multisectorielle […] pour faire face à cette crise devrait avoir un impact positif », a commenté Souteyrand. Selon lui, « les relations entre l’OMS et le ministère de la santé ne sont pas affectées par la crise politique ». L’organisation onusienne a ainsi fourni 400 concentrateurs d’oxygène et quatre générateurs d’oxygène à la Tunisie.

Il faut, en outre, sa voir que le nombre total de personnes ayant achevé leur schéma vaccinal a atteint, le 9 août 2021, plus d’un million 252 mille personnes, selon les données disponibles sur la plateforme de vaccination Evax.

Le nombre de bénéficiaires du vaccin américain à dose unique Janssen de Johnson & Johnson est passé à plus de 187 mille 470 personnes, tandis que le nombre de personnes ayant reçu une seule dose de vaccins a atteint plus de 2 millions 523 mille personnes.

Le nombre total de vaccins administrés depuis le lancement de la campagne de vaccination en mars dernier jusqu’au 9 août courant s’est élevé à plus de 3 millions 776 mille.

Selon les données publiées, lundi, sur la plateforme de vaccination Evax, 83 mille personnes ont été convoquées pour recevoir le vaccin contre le coronavirus dont plus de 38 mille avec la première dose et 45 mille avec la deuxième injection.