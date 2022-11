Le PDG de l’APII : les investisseurs étrangers se retournent vers la Tunisie

Le PDG de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Amor Bouazaouada, a affirmé que l’Agence bénéficie de la confiance des investisseurs étrangers, disant que dans le sillage du conflit russo-ukrainien, plusieurs hommes d’affaires et chefs d’entreprises à l’étranger se sont adressés aux autorités tunisiennes et plus particulièrement à l’APII en vue d’investir en Tunisie.

Intervenant mercredi 30 novembre sur les ondes de Radio Shems FM, Amor Bouzaouada a insisté sur la nécessité de lever les obstacles administratifs et d’adopter de nouvelles mesures faciles et simplifiées pour les investisseurs, car, a-t-il noté, la législation actuelle est complexe.

Il a signalé que selon les chiffres et les statistiques, la Tunisie demeure une destination pour l’investissement, mais au niveau de l’extension des projets, les initiatives sont à l’arrêt.

L’APII célèbre actuellement son 50ème anniversaire et à cette occasion, Bouzaouada a assuré que l’Agence est le premier incubateur des idées de projets et des jeunes promoteurs, et elle est une force de proposition.

Il a estimé que les diplômés du supérieur devraient rompre avec la logique du fonctionnariat dans le secteur public, et gagneraient mieux à s’engager dans la voie du travail indépendant en lançant leurs propres projets.