Le PDL veut une session extraordinaire sur la lutte antiterroriste

Le groupe parlementaire du Parti destourien libre (PDL) a indiqué avoir établi des contacts avec des présidents de blocs appartenant aux forces politiques civiles et des députés indépendants pour l’organisation d’une session extraordinaire de l’Assemblée des représentants du peuple, conformément à l’article 6 du règlement intérieur.

Cette session vise à déterminer le rôle du parlement dans la lutte contre le terrorisme et la préservation de la sûreté nationale et à formuler des recommandations issues de la séance plénière à ce sujet.

Dans un communiqué publié, vendredi, le bloc PDL (16 députés) précise que les recommandations de la plénière consisteront à exiger du gouvernement la dissolution des mouvements politiques et associatifs en lien avec les crimes terroristes.

Elles consisteront, aussi, à enquêter sur les réseaux de financement du terrorisme et à geler leurs comptes, conformément à la loi.

Cette plénière, précise encore le PDL, est aussi appelée à formuler des recommandations relatives à la lutte contre le discours takfiriste et le blanchiment du terrorisme, notamment au sein du parlement.

Le bloc estime qu’il est impératif d’empêcher toute personne ayant un lien avec des crimes terroristes ou des organisations violentes, juridiquement dissoutes, d’accéder à l’institution parlementaire.