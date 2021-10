Le pétrole à la baisse suite à la hausse des stocks aux USA

Le pétrole soufflait un peu mercredi 20 octobre, refroidi par une hausse des stocks américains annoncée mardi par l’API et attendue plus tard dans la journée par l’EIA. Vers 09h30 GMT (11h30 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre perdait 0,88% par rapport à la clôture de la veille, à 84,33 dollars à Londres. À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de novembre, dont c’est le dernier jour de cotation, abandonnait 0,86% à 82,25 dollars.

Les deux cours de référence de part et d’autre de l’Atlantique avaient commencé la semaine en fanfare, atteignant respectivement lundi 86,04 dollars et 83,87 dollars, du jamais vu depuis octobre 2018 pour le premier et octobre 2014 pour le second. Les cours reculent mercredi « en raison de l’augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis », explique Stephen Brennock, analyste de PVM. L’American Petroleum Institute (API), la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier dans le pays, a rapporté mardi une hausse des réserves commerciales de brut de 3,3 millions de barils la semaine passée.