Le pétrole poursuit sa chute à cause du Coronavirus

Les cours du pétrole poursuivaient leur chute ce lundi, plombés par les inquiétudes autour de la propagation de l’épidémie du coronavirus en Chine ayant causé une baisse de plus de 20% depuis les pics atteints en janvier, rapporte ce lundi l’agence Reuters.

Le baril de Brent s’est établi ce lundi matin aux alentours de 54 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 2 janvier, tandis que le baril de WTI américain flirte avec la barre des 50 dollars, descendant même sous ce seuil pour atteindre 49,56 dollars.

Les inquiétudes du marché ont également été accentuées par les récentes déclarations de la Russie, qui a affirmé avoir besoin de temps pour décider de suivre ou non la recommandation du comité technique conjoint de l’Opep+, ayant suggéré une réduction encore plus importante du plafond de production de l’Opep et des pays alliés, de l’ordre de 600 000 barils journaliers.

« L’épidémie du coronavirus a eu un impact négatif sur l’activité économique, notamment dans le transport, le tourisme et l’industrie, en particulier en Chine et progressivement dans la région d’Asie et à travers le monde », a déclaré le président de l’Opep, cité par Reuters.

Les experts estiment dans ce contexte que la proposition de réduction supplémentaire « a empêché de réduire la pression sur le pétrole, en partie car la proposition n’a pas encore été discutée par les ministres de l’Opep et aussi car la Russie continue de refuser des réductions supplémentaires », a expliqué Stephen Innes, stratégiste pour AxiCorp, cité par Reuters.