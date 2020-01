Le philanthrope Hazem Ben-Gacem finance la marque de mode LYOUM

La marque de mode tunisienne LYOUM envisage de lancer de nouvelles gammes de produits et de renforcer sa présence sur les marchés internationaux suite à un investissement de 500.000 d’euros du philanthrope tunisien Hazem Ben-Gacem, qui estime que l’entreprise basée à Tunis, fondée par le couple frano-tunisien Claire et Sofiane Ben Chaabane, peut réaliser ses ambitions de croissance à l’étranger grâce à ce nouvel investissement, rapporte le site Devdiscourse.

Créée en 2011 après la révolution tunisienne, LYOUM se veut un acteur de premier plan sur le marché méditerranéen de l’habillement et du design. Ce nouveau financement permettra à la société, qui est réputée pour la conception de vêtements qui mettent en valeur le style de vie méditerranéen, de doubler ses effectifs et d’accentuer son expansion en dehors de la Tunisie.

LYOUM, qui possède deux boutiques à Tunis et banlieue, a également ouvert avec succès des boutiques ” pop-up ” à Paris et à Londres et dispose d’un marché international de vente en ligne très efficace. Le nouvel investissement servira à étendre ses activités à d’autres marchés européens, ainsi qu’à améliorer ses canaux de vente et ses communications numériques.

“Nous avons une vision ambitieuse, qui est de faire de LYOUM une marque méditerranéenne internationale “, a déclaré Claire Ben Chaabane. ” C’est un investissement important pour LYOUM qui permettra à la société de donner le ton et de mieux se préparer à relever ce défi passionnant !

Il s’agit du deuxième investissement significatif dans l’entreprise depuis son lancement en 2011, après une injection de fonds de Mehdi Majoul en 2015.

Les vêtements très recherchés de LYOUM sont fabriqués à 100% en Tunisie. Ses lignes de mode offrent des mélanges méditerranéens uniques, alliant les influences arabes et européennes avec une touche de chic parisien.