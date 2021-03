Le PIB de la Tunisie passerait à 2% en 2021, prévoit la BAD

Le PIB réel de la Tunisie devrait rebondir et augmenter à 2 %, en 2021, puis à 3,9 % en 2022, à condition que la pandémie du Covid-19 se tasse et permette une reprise de l’économie mondiale et notamment européenne, c’est ce qui ressort du rapport du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) sur les perspectives économiques en Afrique 2021 «de la résolution de la dette à la croissance –une feuille de route pour l’Afrique ».



« La pandémie du COVID-19 a contaminé de nombreux tunisiens et a fortement affecté cette économie nord-africaine, très dépendante de l’Europe. En 2020, le PIB réel a diminué de 8,8 % , après avoir augmenté de 1 % en 2019, en raison de la baisse générale de l’activité économique et du durcissement des conditions financières mises en place pour lutter contre l’inflation ».



» L’inflation devrait poursuivre sa baisse à moyen terme, pour atteindre environ 5,7 % en 2021 et 4,3 % en 2022, grâce à une politique monétaire prudente. Le déficit budgétaire devrait s’améliorer à 8,6 % du PIB en 2021 et 8 % en 2022″.



Pour ce qui est du déficit de la balance courante, il devrait diminuer à moyen terme à 4,1 % en 2021 et 3,6 % en 2022, avec la poursuite de la reprise.

D’après ce rapport, les principaux risques pour ce scénario, sont « une troisième vague de la pandémie, une instabilité politique aux niveaux national et régional, une augmentation des manifestations de la population contre les conditions sociales, l’insuffisance des ressources financières accessibles aux entreprises, voire une reprise moins rapide que prévu des économies européennes ».



« La dette publique tunisienne, dont 70 % est une dette extérieure, atteindra 90 % du PIB en 2020, poursuivant son inquiétante tendance à la hausse.