Le président de la République reçoit la Cheffe du gouvernement

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mercredi, la Cheffe du gouvernement Najla Bouden.

L’entretien a porté sur la situation générale dans le pays, et en particulier le volet économique et social, ainsi que l’ordre du jour du prochain Conseil des ministres, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le Chef de l’Etat a souligné, à cette occasion, l’impératif d’encadrer les catégories sociales vulnérables, mettant en cela l’accent sur le rôle de l’Etat et des institutions.

Il a également insisté sur la nécessité de contrôler les circuits de distribution et de lutter par tous les moyens légaux contre la monopolisation du marché et la spéculation.