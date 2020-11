Le président du parlement s’entretient avec les représentants du corps des magistrats

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a reçu, mardi, au palais du Bardo, la présidente du syndicat des magistrats tunisiens (SMT), Amira Amri.

- Publicité-

A cette occasion, Ghannouchi a souligné que le parlement suit de près les préoccupations des magistrats et croit à la nécessité de fournir les conditions matérielles nécessaires en vue d’assurer la bonne marche du service judiciaire.

Dans ce contexte, il a indiqué que le parlement est prêt à organiser, dans le cadre de l’Académie parlementaire, un dialogue visant à examiner les moyens d’appuyer ce service indispensable dans la vie quotidienne des citoyens. La présidente du syndicat et les membres de la délégation qui l’accompagnait ont passé en revue les contraintes matérielles et morales auxquelles fait face le le corps des magistrats. Elle a précisé, dans ce sens, que toutes les composantes du service judiciaire mènent une action commune en vue de défendre et satisfaire les revendications des magistrats.

Ghannouchi s’est également entretenu avec le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmaidi qui a, pour sa part, salué l’initiative d’organiser une séance de dialogue avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail dans les différents tribunaux, appelant à répondre aux revendications urgentes des magistrats, notamment en ce qui concerne le droit d’accès aux soins à l’hôpital militaire et l’amélioration du système de soin propre aux magistrats.