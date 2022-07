Le président iranien assure Kaïs Saïed de sa volonté de renforcer la coopération avec la Tunisie

Le président de la République Kaïs Saïed a eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi avec lequel il a échangé les vœux de l’Aïd Al Idha.

Beaucoup plu loquace que la présidence de la République tunisienne celle d’Iran a précisé que le président iranien a exprimé la volonté de son pays de coopérer avec la Tunisie sur diverses questions du monde musulman, y compris les efforts pour sauvegarder les droits du peuple palestinien.

« L’Iran considère le succès et le progrès de la chère nation tunisienne comme son propre progrès et succès », a-t-il dit, exprimant l’espoir qu’ « avec les bénédictions de cette grande fête, nous verrons la miséricorde et les bénédictions de Dieu pour les deux nations et la communauté islamique, et nous sommes prêts à élargir et à renforcer la coopération et les relations avec le pays frère et musulman de la Tunisie », a ajouté le président iranien, selon son site internet.

« Nous sommes prêts à coopérer dans diverses questions du monde de l’Islam, y compris la défense des droits de la nation palestinienne », a-t-il déclaré.

De son côté, le président tunisien Kais Saied, a selon la même source, a félicité l’Iran à l’occasion de l’Aïd al-Adha, et a déclaré : « L’Iran et la Tunisie ont eu de bonnes relations historiques basées sur des bases communes culturelles et civilisationnelles, et j’apprécie vos efforts pour améliorer et renforcer la coopération et les interactions entre les deux pays. »