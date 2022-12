Kaïs saïed :  » L’Etat ne renonce pas à subventionner les produits de base « 

» Dans le cadre de l’exercice de son rôle dans la consécration de la justice sociale, l’Etat ne renonce pas à subventionner les produits de base contrairement à ce qui a été relayé à ce sujet « , a affirmé le président de la République, Kaïs Saïed.

Recevant, jeudi, la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au palais de Carthage, Saïed a mis l’accent sur l’impératif d’œuvrer constamment à baisser les prix.

» Ceux qui s’activent à augmenter les prix ou à stocker illicitement certains produits ont des desseins qui s’opposent aux revendications légitimes du peuple tunisien au travail, à la liberté et à la dignité nationale « , a-t-il tenu à préciser.

Tout en réaffirmant son attachement au rôle social de l’Etat, Kaïs Saïed a souligné qu’il n’y a pas de place pour céder les entreprises et les établissements publics, mais il faut par contre les assainir et éliminer les causes qui ont conduit à la situation à laquelle font face la majorité d’entre eux.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de compter sur soi-même ainsi sur les potentiels nationaux.

» La justice sociale est l’essence même de la stabilité et ne peut être réalisée que par la répartition équitable des richesses et l’éradication de la corruption qui gangrène plusieurs entreprises « , a-t-il dit.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre a porté également sur un ensemble de questions relatives au bon fonctionnement de nombre de services publics.