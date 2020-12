Le président iranien Rouhani reconnaissant à la Tunisie pour son soutien dans les instances internationales

Le président iranien Hassan Rouhani a exprimé sa gratitude à la Tunisie pour son soutien à Téhéran dans les instances internationales et pour avoir dénoncé les sanctions et les actions des Etats-Unis contre l’Iran. Il a formulé l’espoir que les relations entre les deux pays se développeront dans tous les domaines.

« La Tunisie peut être une porte d’entrée pour l’Iran dans des pays d’Afrique, d’Afrique du Nord et d’Europe », a déclaré le président Rouhani en recevant les lettres de créance du nouvel ambassadeur tunisien à Téhéran, Samir Mansour.

« Les relations entre Téhéran et Tunis ont été bonnes et se sont développées suite à la révolution en Tunisie, et il y a eu un sentiment de proximité entre les deux pays », a-t-il souligné.

Le diplomate tunisien a, à son tour, déclaré que son pays attache une grande importance au renforcement des liens avec l’Iran, ajoutant que la Tunisie peut servir de rampe de lancement à l’Iran pour renforcer ses relations avec les pays européens et africains.