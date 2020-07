AMS : Pas de réponse positive pour bénéficier des mesures de soutien du gouvernement

La société Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) a annoncé, jeudi, qu’elle n’a toujours pas reçu de réponse positive pour bénéficier des mesures de soutien et d’accompagnement décidées par le gouvernement tunisien dans le cadre de la limitation des répercussions économiques de la crise liée au COVID-19, alors qu’elle a besoin de financements afin de mettre en exécution son plan de relance.

La société a précisé, dans un communiqué, publié sur le site de la Bourse de Tunis, « que plusieurs autres sociétés ont déjà reçu l’appui des banques nationales dans ce même cadre », ajoutant que « les dirigeants sociaux soucieux de l’absence jusqu’à présent de tout soutien envers la société », créée depuis 1962.

D’après le même communiqué, l’AMS a rappelé qu’il a été décidé, lors d’une réunion tenue, le 24 juin 2020, à Sousse, de décréter une période de chômage technique de 3 mois (reconductible une fois pour la même période) mais à condition à ce que le paiement des salaires du mois de mai 2020 se fera au plus tard le 30 juin 2020.

Ont pris part à cette réunion, des cadres syndicaux de la société, des représentants des autorités locales, des membres de l’UGTT et de l’inspection de travail de Sousse.

Il est à noter qu’un nombre d’agents de la société ont observé, jeudi, un sit-in pour denoncer le non respect de la société de ses engagements et des promesses avancées le 24 juin.

Le secrétaire général du syndicat de base de l’AMS, Hamza Ben Abderrazak, a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que la société n’a pas respecté ses engagements, en ce qui concerne le paiement du salaire de mai, au plus tard le 30 juin, et 65% du salaire du mois de juin, à la date du 17 juillet. De même, pour le salaire du mois de juillet, qui devra être versé le 14 aout et celui d’août, dont le paiement est prévu le 14 septembre 2020.

D’un autre côté, la Direction Générale de la société, a rassuré qu’elle tient à préserver la continuité d’exploitation de la société et le maintien des emplois. Ainsi, elle a fait savoir qu’elle a préparé un plan de reprise de l’activité à partir de mi-août, lequel se base sur le dédouanement des matières premières, l’achat des matières premières sur le marché local, ainsi que la finalisation des commandes vis-à-vis d’un pays africain pour un montant de 550 mille euros.

« Toutefois, la mise en œuvre de ce plan est aussi conditionnée par un support financier des banques de la place », peut-on lire dans le communiqué de l’AMS, notant que la Direction Générale a dépsoé une demande de financement auprès de la STB.

Pour rappel, la société AMS, qui compte environ 450 agents, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de la robinetterie sanitaire ainsi que des articles de ménage en acier inoxydable.