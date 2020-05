La GIZ réaffirme son soutien à la relance de l’économie tunisienne

L’agence de coopération internationale allemande (GIZ) réitère son soutien à la relance de l’économie tunisienne et du tissu économique, ainsi que son appui aux PME, ont affirmé, mercredi 27 mai 2020, des représentants de l’Agence, lors d’une entrevue avec le ministre de l’industrie et des PME, Salah Ben Youssef.

Ils ont souligné, également, la volonté de l’Agence d’œuvrer à soutenir les start-ups, surtout dans les régions intérieures, ce qui est en mesure de favoriser la création de nouveaux postes d’emploi.

Ainsi, le responsable du programme de développement économique durable et de promotion de l’emploi, Tobias Seiberlich, a fait savoir que la GIZ vient d’organiser des sessions de formation dans le domaine de l’hygiène au profit des employés exerçant au sein de neuf sociétés actives dans le secteur automobile. Et ce, afin de prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus.

A cette occasion, le ministre a souligné l’importance de coordonner les efforts entre les services de son département et la GIZ pour assurer la relance de l’activité des entreprises industrielles.