Le prix des olives oscille entre 850 et 950 millimes le kilo au marché de Gremda

Les quantités d’olives collectées dans différentes régions et arrivées dimanche au marché municipal de Gremda à Sfax ont atteint 218 tonnes à un prix de base de 920 millimes/kg. Les prix des transactions d’achat et de vente ont oscillé entre 850 millimes et 950 millimes /kg, selon la page facebook officielle de la municipalité de Gremda.

Les quantités provenant de Sfax, le plus important marché d’olives en Tunisie, s’élèvent à 105 tonnes, au prix minimum de 820millimes /kg et celui maximum établi à 980 millimes /kg.

Le contingent provenant du Centre est de 108 tonnes avec un prix minimum de 830 millimes /kg et maximum de 980 millimes /kg.

Les quantités d’olives provenant du Sahel ont atteint 3 tonnes au prix de 920 millimes /kg et celles du Sud sont de l’ordre de 2 tonnes écoulées au prix de 920 millimes /kg.

Selon les estimations, la récolte d’huile d’olive atteindrait 350 mille tonnes au cours de la saison 2019-2020 contre une récolte de 140 mille tonnes durant la saison écoulée.