Le problème des autorisations de forage de puits bientôt résolu

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki, a indiqué samedi soir à Alger qu’une démarche multisectorielle a été engagée en vue de trouver une solution au problème du gel de l’octroi d’autorisation de forage de nouveaux puits, rapporte APS.

- Publicité-

S’exprimant devant les membres de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement budgétaire 2018, M. Barraki a précisé que cette démarche convenue avec le ministre de l’Agriculture et du développement rural va « impliquer » les ministres des Finances et de l’Intérieur afin de « trouver une formule qui ne soit pas contraire à la réglementation » et qui « permettra d’octroyer des autorisation de forage de nouveaux puits ».

Abordant le chapitre de l’alimentation en eau potable, le ministre des Ressources en eau a affirmé que l’Algérie a enregistré cette année un déficit de 39% en matière de pluviométrie.

Il a ajouté que le taux de remplissage national des barrages a atteint son niveau « le plus bas depuis près de 40 ans », baissant jusqu’à 38% de la capacité de remplissage. Une situation due, selon le ministre, aux « changements climatiques » et qui risque de se répéter dans les années avenir.

« La Méditerranée est classée parmi les zones les plus impactées par les changements climatiques », a-t-il souligné.