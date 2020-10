Succès du forage du puits “Guebiba” et augmentation de la production de brut en Tunisie

Panoro Energy a annoncé, ce lundi 26 octobre 2020 dans un communiqué rendu public, que le puits dévié Guebiba 10 («Gue-10AST») situé dans le champ pétrolier de Guebiba (Sfax) qui fait partie des concessions opérées par la société de Thyna Petroleum Services ( » TPS « ) a été foré et achevé avec succès.

- Publicité-

Le puits Gue-10AST a rencontré deux zones à huile commerciales distinctes, avec des résultats très encourageants. Panoro annonce par la même occasion que pendant le mois d’octobre 2020, la production a dépassé à plusieurs reprises les 5 000 barils de brut par jour («bopd»), avec des niveaux de production brute moyenne à TPS pour le mois d’octobre à ce jour de 4 850 b / j (Panoro net 29,4%), avant toute contribution à venir de Gue-10AST.

Un certain nombre d’activités de travaux sur puits prévues ont également été menées à bien, d’autres sont toujours en cours. John Hamilton, PDG de Panoro, a déclaré: «Nous félicitons l’ensemble des équipes de Panoro, ETAP et TPS pour l’étroite collaboration sur le forage dévié réussi du premier puits à TPS au cours des 5 dernières années. Au cours du mois d’août, nous avons pu reprendre les activités opérationnelles reportées au cours du deuxième trimestre 2020 et les résultats commencent maintenant à être récoltés, malgré des circonstances logistiques très difficiles en raison de la pandémie actuelle.

L’association ETAP-Panoro a porté sa production d’environ 4 000 barils par jour au premier semestre à environ 5 000 b / j actuellement. De nouvelles activités de travaux sur puits sont également en cours et nous sommes impatients de continuer à générer une croissance des actifs opérés par TPS pour le compte de l’association. » Les travaux de forage dévié du puits Gue-10A ont été accomplis avec le CTF Rig-06 et ont rencontré un important intervalle dans la partie supérieure du réservoir dit « Douleb », ce qui représente une opportunité de développement futur extrêmement intéressante. La déviation a ensuite pénétré dans le réservoir plus profond dit « Bireno », qui s’est avéré être porteur d’huile et globalement conforme aux attentes.

Le réservoir Bireno sera produit en premier, en attendant le développement futur du Douleb. Le puits est maintenant temporairement fermé tandis que la plate-forme de forage est démobilisée de l’emplacement du puits, qui devrait être mis en production à la mi-novembre. En temps voulu, après l’épuisement du Bireno, le réservoir Douleb sera produit et devrait fournir des taux de production élevés pendant un certain nombre d’années. Il s’agit du premier puits foré à TPS depuis 2015, reflétant la volonté de Panoro et de son estimable partenaire ETAP d’augmenter la production de cet important ensemble de champs pétroliers formant les concessions opérées par TPS.