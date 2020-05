La compagnie pétrolière Panoro Energy a annoncé une hausse de sa production au premier trimestre, mais de revenus plus faibles, en raison d’un nombre moins important de chargements et de prix plus bas.

Les projets de la société au Gabon ont été largement mis en veilleuse pour cette année, mais, signe d’un nouvel optimisme, elle a acquis une plateforme pour commencer des opérations de forage en Tunisie, avec des projets d’exploration à l’horizon.

La production au Gabon devrait baisser, tandis que celle de la Tunisie est en hausse, atteignant 4 000 bpj au cours du trimestre, soit une hausse de 15 % par rapport aux trois mois précédents, et devrait encore augmenter au troisième trimestre.

À la fin du premier trimestre, la trésorerie de Panoro était tombée à 24,2 millions de dollars, contre 30,5 millions de dollars au début de la période. Elle a remboursé 2,1 millions de dollars de dettes au cours de la période, le total étant tombé à 23,4 millions de dollars. Les dépenses au Gabon, où elle travaille sur la licence Dussafu avec BW Energy, ont été réduites de 40%.

Panoro a également déclaré avoir acquis une plateforme pour forer un puits sur le champ de Guebiba en Tunisie, qui sera suivi d’un puits d’exploration sur Salloum-Ouest.

La société a pris des « mesures décisives » afin de gérer la crise actuelle des prix du pétrole, a déclaré le PDG de Panoro, John Hamilton.

« Nous nous sommes concentrés sur la protection de nos actifs de grande valeur tout en restant prudents financièrement jusqu’à ce que l’environnement macroéconomique actuellement détérioré s’améliore. Avec 25 à 30 % de notre production de pétrole de haute qualité couverts en 2020 et 2021, ainsi que notre budget d’investissement considérablement réduit, Panoro a pris des mesures pour atténuer l’impact de la récente chute spectaculaire des prix du pétrole », a-t-il poursuivi.

Alors que divers aspects du confinement commencent à s’atténuer, Panoro a initié « de nouvelles mesures en vue de la reprise de l’activité de certains puits en Tunisie, et attend de nouvelles améliorations avant notre croissance prévue au Gabon ».