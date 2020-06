Le recrutement direct pour les diplômés en chômage depuis plus de 10 ans

La commission de l’éducation de l’ARP a décidé de se réunir mercredi prochain pour compléter les amendements proposés au projet de loi relatif aux dispositions exceptionnelles des recrutements dans la fonction publique, un texte de 4 articles.

Le président de la commission, Belgacem Hassen, a assuré que la plupart des dispositions ont fait l’objet d’un consensus y compris celle relative aux diplômés de l’enseignement supérieur en chômage depuis plus de dix ans.

Cité par Mosaïque fm, il a précisé qu’aux termes de ce consensus, leur recrutement se fera par voie directe sur des tranches annuelles avec comme référence l’année de l’obtention du diplôme. S’y ajoute un article stipulant le recrutement d’un membre de chaque famille ne comptant que des chômeurs , et un autre relatif à ceux ayant des besoins spécifiques et âgés de plus de 35 ans et en chômage depuis plus de 10 ans.