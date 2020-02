Le salon “Expo Finances 2020” se tiendra du 13 au 15 février 2020

La 8ème édition du salon international des banques, de l’assurance et des services financiers “Expo Finances 2020” se tiendra du 13 au 15 février 2020, au centre des expositions la Charguia a indiqué, jeudi, le Vice -Président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), Mohamed Kaaniche.

Il a ajouté lors d’une conférence de presse, tenue, à Tunis, que cet événement qui sera marqué par la participation d’environ 50 exposants (banques, compagnies d’assurance, sociétés de leasing, intermédiaires en bourse…) constitue une occasion “exceptionnelle” de rencontres et d’échanges entre porteurs de projets, professionnels de la finance et de la banque ainsi que les amateurs d’innovation.

Ce salon organisé par l’APTBEF, la Fédération tunisienne des sociétés d’Assurances (FTUSA) et le Groupe SOGEFOIRES permettra de tisser des relations d’affaires et des liens de partenariat et de mettre en exergue le développement des moyens de paiement moderne et de les promouvoir les nouveaux produits et services bancaires et financiers.

En marge du salon, plusieurs workshops sur des thèmes variés, tels que le decashing, les enjeux du digital et de data science dans la bancassurance, le digital payment et le financement et l’accompagnement des startups seront programmés, a précisé Kaaniche.

Des formations sur le digital au service du risk management sont prévues, également, à l’occasion d'” Expo Finances 2020 “.