L’UTICA annoncera prochainement les résultats de son dialogue avec le gouvernement

Le dialogue engagé entre le gouvernement et l’Union Tunisienne, de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, au cours de ces dernières semaines, a abouti à plusieurs points qui seront annoncés, prochainement, et ce, afin d’assister les entreprises dans la reprise de leurs activités et le financement de la période d’arrêt, a annoncé l’UTICA.

Dans un communiqué publié, dimanche, l’UTICA a souligné sa conscience des difficultés rencontrées, ajoutant, que les discussions ont été, récemment, intensifiées avec le gouvernement, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers (APTBEF), afin de concrétiser les mesures d’accompagnement des entreprises et des professionnels, annoncées par le gouvernement.

Afin d’assurer une reprise sécurisée du travail, l’UTICA a mis l’accent sur la nécessité de mettre en application les mesures préventives conformément aux guides techniques élaborés par l’Institut de Santé et Sécurité au Travail (ISST) et la direction de l’inspection médicale et de la sécurité au travail et de veiller au respect des mesures de distanciation et à la fourniture des moyens de protection.

L’organisation patronale a souligné que toutes ses structures centrales, sectorielles et régionales resteront à la disposition des entreprises et des professionnels pour les orienter, les conseiller et intervenir en cas de besoin, dans le cadre d’un partenariat avec les autorités de tutelle, les structures du ministère des Affaires sociales, les autorités régionales et les municipalités.