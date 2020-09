Le SAMU passe de 56 mille appels en juillet à 96 mille en août

Le service d’aide médicale urgente (SAMU) a reçu 96 mille appels au mois d’août dernier contre 56 mille appels au mois de juillet 2020, a annoncé dimanche Mounir Daghfous, chef de service du SAMU.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Daghfous a fait remarquer que cette hausse n’a pas encore atteint la moyenne de 15 mille appels par jours enregistrée entre le 15 mars et le la fin du mois d’avril 2020.

Il a, en outre, indiqué que les services du SAMU ont assuré entre le mois d’août dernier et la mi- septembre en cours 1682 interventions, soit une moyenne de 37 interventions par jour contre 2217 interventions entre le 15 mars et la fin du mois d’avril 2020, soit une moyenne de 49 interventions par jour sachant que la moyenne normale des interventions avant la pandémie de COVID-19 était entre 10 et 15 interventions par jour.

Il a ajouté que la capacité d’accueil des malades atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux au cours des prochains jours est tributaire du respect du protocole sanitaire par les citoyens et de l’adoption des gestes barrières.

Dans ce contexte, le responsable a appelé les Tunisiens à ne pas paniquer et à continuer à vivre normalement tout en respectant les mesures d’hygiène et la distanciation physique signalant que le pays vit actuellement une crise économique difficile qui nécessite la mobilisation de tous les efforts.

Le ministère de la santé a annoncé dimanche dans son bulletin quotidien qu’en date du 17 septembre 2020, 625 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées sur un total de 3886 tests portant le bilan à 9736 cas confirmés, soit 16% des tests ont été positifs.

Selon la même source, 17 décès supplémentaires ont été également enregistrés portant le bilan à 155 morts du coronavirus contre 138 la veille.

Par ailleurs, 170 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 55 sont admis en soins intensifs et 18 placés sous respirateurs artificiels.

Au total, on compte 7195 porteurs actifs et 916 malades symptomatiques.

Sur 9736 cas confirmés 2386 ont guéri, selon le ministère de la santé.