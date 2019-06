Le secteur touristique peut compter sur Vattel Tunis

Vatel Tunis, Hotel & Tourism Management, Business School, représentant en Tunisie de la prestigieuse école française Vatel « sacrée Meilleure Ecole de Management Hôtelier au Monde par The Worldwide Hospitality Awards », a célébré la remise des diplômes 2019 de ses lauréats “Promotion René Trabelsi, Ministre Tunisien du Tourisme et de l’Artisanat”, lors d’une cérémonie au campus de l’Université Européenne de Tunis mercredi 12 juin 2019, rehaussée par la présence des diplômés, des professeurs, des parents, des professionnels de l’industrie hôtelière et touristique et des médias.

Avec un taux d’insertion exceptionnel qui avoisine les 100% et à l’échelle internationale, les étudiants de Vatel à Tunis ont été affectés dans des hôtels de renom en France, aux Etats-Unis et dans le Golfe, rejoignant ainsi le réseau des 35 000 anciens (Vatéliens) qui occupent des fonctions de grandes responsabilités, dans l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie internationale et qui répondent toujours présents pour intégrer, en fonction de leurs opportunités, les nouveaux diplômés de Vatel dans le monde.

Lors de son allocution d’ouverture, Abderraouf Tebourbi, Président de l’Université Européenne de Tunis et de VATEL en Tunisie a remercié les enseignants et félicité les lauréats et leurs parents présents à la cérémonie de remise des diplômes et a tenu à transmettre aux diplômés quelques ultimes conseils: ‘’ leadership’’, ‘’réussite’’ , et ‘’excellence” auront été autant de messages que les diplômés emporteront dans leurs bagages lors de leur pré-emploi et stage, placés, en majorité, à l’échelle internationale dans les plus prestigieux établissements. Monsieur Tebourbi a mis l’accent sur les valeurs et la qualité des enseignements inculquées aux étudiants dans les écoles Vatel dans le monde, persuadé qu’ils feront preuve de performance et de professionnalisme pendant leur stage de pré-emploi.

Madame Amel Hacheni, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme Tunisien, représentant le parrain de promotion a félicité, à son tour, les diplômés de cette promotion et leur a fait part de recommandations, en souhaitant qu’ils relèvent de grands défis, à l’instar de leurs aînés qui ont réussi leurs carrières professionnelles. Madame Hachani a proposé de mettre en place une force opérationnelle ”Task Force” entre l’ONTT et Vatel à Tunis pour contribuer au développement du tourisme tunisien.

Adapté aux nouveaux défis du Tourisme et de l’Hôtellerie Mondiale pour la qualité de son enseignement, de ses diplômes et du rayonnement international de ses 50 écoles à travers le monde, Vatel représente aujourd’hui le premier Groupe Mondial de l’Enseignement du Management de l’Hôtellerie et du Tourisme.

A l’instar des écoles VATEL dans le monde, Vatel Tunis, partenaire en Tunisie du Groupe Université Européenne de Tunis, accueille chaque année des étudiants de différentes nationalités évoluant dans un contexte multiculturel. Les étudiants évoluent surtout dans un environnement international grâce à des stages et pré-emplois effectués à l’étranger, et dans le cadre du programme Marco Polo qui permet à l’étudiant de passer une année dans l’une des écoles VATEL dans le monde. Un cursus reconnu par la profession internationale qui compte un taux de placement exceptionnel des étudiants dont certains sont de véritables success stories.